Об этом пишет Der Spiegel.

"Нам нужна мирная инициатива от СДПГ", - сказал спикер парламентской группы по экономической политике Бернд Вестфаль, по словам участников парламентской группы СДПГ в Дрездене.

"Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния для всех должны привести к более разумным решениям в 21 веке. СДПГ является партией мира и должна дать ему толчок", - сказал социал-демократ.

В таком же русле высказались депутаты бундестага от СДПГ Нина Шеер и Ральф Стегнер. Стегнер требовал не сводить решение проблемы к вопросу поставок оружия, а лучше сосредоточиться на дипломатическом и политическом пути.

После заседания глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот бундестага отмежевался от заявлений своих коллег из парламентской группы.

"Психологическая война Путина направлена именно на наши страхи. Он хочет разделить наши общества и лишить легитимности нашу поддержку Украины". По словам Рота, Путин не желает мира. Поэтому глава комитета предостерегает, чтобы "опять не попасть в путинскую ловушку через голову Украины".

30 августа Германия и Франция выступили против полного запрета шенгенских виз для россиян.

2 сентября Олаф Шольц заявил, что склонен продолжить телефонный диалог с Путиным.

26 августа левое крыло партии Шольца потребовало прекратить предоставлять Украине оружие и начать переговоры с РФ.

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