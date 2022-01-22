Партия Меркель избрала нового лидера

Об этом сообщает DW .

Кандидатуру 66-летнего Мерца поддержали 94,6% состоявшихся в субботу делегатов виртуального съезда 22 января.

Всего в съезде ХДС – партии, которую многие годы возглавляла бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель – приняли участие 983 делегата. За Мерца было отдано 915 голосов, 16 человек воздержались.

Формально процедура избрания нового главы партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

Мерц стал третьим главой ХДС за последние три года, после того как в 2018 году Меркель ушла с поста лидера партии по 18 годам работы. Политик дважды пытался возглавить ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года и Армину Лашету – в январе 2021 года.

Мерц сменил в должности главы ХДС Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в Бундестаг в 2021 году.

Выступая с предвыборной речью на съезде, Мерц раскритиковал действия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он обвинил его в пассивности в условиях кризиса в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, глава правительства до сих пор не совершил визит ни в Москву, ни в Вашингтон, тогда как его предшественники в сложившейся ситуации проявили бы большую активность и выдвинули бы свои инициативы.

Напомним, 2 декабря 2021 года состоялось официальное прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.

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