Польская "Право и Справедливость" утратила на скандале вокруг германских Patriot.

Если раньше, возможно, многие в мире не слишком разбирались во внутренней политике Польши, а те, кто кое-что знал, не погружался так глубоко, то сейчас многое стало очевиднее. И эти открытия – не в пользу правящей партии.

Во-первых, стало заметно, насколько Дуда бессилен, когда в дело вступает Качиньский. Ранее об этом по большей части умалчивали. Сейчас его называют реальным лидером Польши, это не очень хорошо, учитывая, что верховный главнокомандующий именно Дуда.

Во-вторых, "Право и Справедливость", в том числе по инициативе Качиньского, в отдельные моменты склонна ставить партийные интересы выше безопасности и европейского единства. Чем ближе осень и выборы, тем больше это будет обостряться.

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В-третьих, антинемецкость отдельной части электората "Права и Справедливости" делает часть внешней политики Польши слишком циничной и популистской, как 1,3 трлн репараций или размещение Patriot в Украине.

Бесспорно, Польша, "Право и Справедливость", Дуда, Качиньский, Блащак и другие польские чиновники были и остаются нашими близкими друзьями

Для Европы такие немецко-польские отношения – угроза единству, что очевидно невыгодно как миру, так и нам, но на руку Путину.

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Бесспорно, Польша, "Право и Справедливость", Дуда, Качиньский, Блащак и другие польские чиновники были и остаются нашими близкими друзьями, которым мы невероятно благодарны за все и будем передавать это уважение и благодарность следующему поколению украинцев — своим детям и внукам.

Но так же бесспорно, что, несмотря на все грехи Германии, сегодняшние нападки на Берлин из Варшавы в большинстве своем совершенно несправедливы и бесполезны. Даже из внутриполитических соображений, ведь большинство поляков положительно восприняло этот немецкий жест.

Взвешенность и мудрость, которую Польша проявила, когда ракета убила двух граждан.

Перезагрузка польско-германских отношений была бы еще большим достижением для Польши, ЕС и Украины сегодня

Дальновидность и жесткость в построении своего отношения к России и собственной обороноспособности.

Все это, бесспорно, выдающиеся достижения "Права и Справедливости" и польского народа.

Однако вряд ли кто-то не согласится с тем, что перезагрузка польско-германских отношений была бы еще большим достижением для Польши, ЕС и Украины сегодня.

К слову, Блащак принял предложение о Patriot от Германии. И вряд ли это могло быть по-другому, потому что верить, что солдаты НАТО сейчас вступят в войну и будут сбивать в Украине российские ракеты, — очень тупо.