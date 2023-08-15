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OPINION

Партии "Слуг народа" крышка уже. Высокому рейтингу президента осталось немного

Карл Волох
15 августа, 2023 вторник
14:05
Мнение

Судорожные движения зеленой власти по поводу "очищения рядов" вызвать могут разве что участливую улыбку — ситуации они не спасут

Во-первых, все слишком избирательно. Когда общество годами визжит по поводу Ермака — Татарова — Гетманцева, которые превратились в символы коллаборации с врагом, злоупотреблений властью и игнорирования Зеленским общественного мнения, никакие увольнения военкомов или второстепенных депутатов ситуацию не изменят.

Во-вторых, в момент, когда тефлон на рейтинге повредился, запоздалая реакция на возмущение общества никого и ничего не меняет.

Игнорирует президент скандальное поведение своих депутатов и должностных лиц — значит, "негодяй, потому что считает себя выше народа". Реагирует на критику - "негодяй, который сам признает, что возглавляет команду воров".

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Мы с вами в приступе презрения к избирателям Зеленского проигнорировали один железобетонный социологический факт: подавляющее большинство народа сегодня возлагает ответственность за коррупцию и злоупотребление властной команды именно на президента. И противоречие с его высоким рейтингом и уровнем доверия тут абсолютно условно, потому что поддержка его, очевидно, связана с должностью Верховного главнокомандующего во время кровопролитной войны и символизирует единение перед лицом врага. А вот оценка его успехов как руководителя государства, очевидно, совершенно противоположна — что бы ни писали проплаченные боты и позитивные блоггеры.

Думаю, партии СН крышка уже. Высокому рейтингу президента тоже жить осталось немного. По крайней мере, после окончания военных действий.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Зеленский
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