Об этом говорится на официальном сайте Евросоюза.

Так, своим решением страны ЕС ввели санкции против всех парламентских партий, а именно ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и партии "Новые люди".

Кроме того, под "экономический запрет" подпали:

Роскомнадзор;

семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей;

три банка: Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк;

40 депутатов госдумы и 44 члена совета федерации;

20 членов Конституционного суда РФ;

министр образования Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова;

все виды вооруженных сил РФ и взаимодействие с ними.

Санкции затронули также:

представителей организации "Российское имперское движение", клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса (часть из них связаны с ЧВК Вагнера);

Бориса Корчевникова, Марину Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова;

дочерей Рамзана Кадырова – Айшат и Карину.

Напомним, сегодня, 16 декабря, ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

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