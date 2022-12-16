Партии, банки, Роскомнадзор, Лепс, Михалков и родственники Кадырова: стали известны подробности новых санкций ЕС
Европейский Союз сегодня принял девятый пакет санкций против Российской Федерации – экономические ограничения, наложенные на российских политиков, членов их семей, и другие
Об этом говорится на официальном сайте Евросоюза.
Так, своим решением страны ЕС ввели санкции против всех парламентских партий, а именно ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и партии "Новые люди".
Кроме того, под "экономический запрет" подпали:
- Роскомнадзор;
- семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей;
- три банка: Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк;
- 40 депутатов госдумы и 44 члена совета федерации;
- 20 членов Конституционного суда РФ;
- министр образования Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова;
- все виды вооруженных сил РФ и взаимодействие с ними.
Санкции затронули также:
- представителей организации "Российское имперское движение", клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса (часть из них связаны с ЧВК Вагнера);
- Бориса Корчевникова, Марину Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова;
- дочерей Рамзана Кадырова – Айшат и Карину.
Напомним, сегодня, 16 декабря, ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.
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