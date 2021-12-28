Паршивец! Он вывел меня из себя, - экс-чемпион мира вспомнил, как не хотел биться с Усиком

Об этом сообщает Fightnews .



По словам Беллью, он был в медовом месяце, когда Усик дерзко вызвал его на бой после победы над Муратом Гассиевым.



"На самом деле я не хотел драться с Усиком. Я завершил карьеру и ушел на медовый месяц. Он прокричал мое имя. Стоит признать, что Александр очень одобрительно высказывался обо мне. Когда я ушел из первого тяжелого веса, он сказал, что считает меня лучшим крузером в мире.Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, не знающий ни слова по-английски, сказал: "Тони Беллью, я хочу Тони Беллью". И я такой подумал: "Вот паршивец!" Он вывел меня из себя и я сразу же позвонил своему промоутеру Эдди Хирну", – рассказал Тони Беллью.



В 2018 году Александр Усик нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

28 декабря стало известно, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику встретиться с Тайсоном Фьюри, если получит право сразиться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира.

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