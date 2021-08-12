Парня, который защищал права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - активист
Украинские пограничники задержали 24-летнего активиста Йилисена Айеркена, его могут депортировать в Китай
Об этом написал координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в Facebook.
"Парень работал с уйгурами, и, насколько известно пока, выступал в их защиту от коммунистического геноцида", - написал Харитонов.
По его словам, Айеркена задержали в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации в Китай.
"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона как правило цинично депортируются функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.
Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе.
"Если Украина отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидж Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.
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