Парня, который защищал права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - активист

Об этом написал координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в Facebook.

"Парень работал с уйгурами, и, насколько известно пока, выступал в их защиту от коммунистического геноцида", - написал Харитонов.



По его словам, Айеркена задержали в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации в Китай.

"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона как правило цинично депортируются функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.

Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе.

"Если Украина отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидж Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.

