Парламенты США и 12 стран Европы заявили о необходимости модернизировать противовоздушную оборону Украины
21 марта уполномоченные лица стран, поддерживающих Украину, подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины"
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
"Парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.
В тексте заявления речь идет о том, чтобы:
- Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины - обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно обеспечить поставками в Украину противотанкового и противовоздушного оружия.
- Оказать гуманитарную помощь - обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев.
- Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств.
Также важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока военного положения на 30 дней с 26 марта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное