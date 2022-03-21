Парламенты США и 12 стран Европы заявили о необходимости модернизировать противовоздушную оборону Украины

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.



"Парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.



В тексте заявления речь идет о том, чтобы:

Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины - обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно обеспечить поставками в Украину противотанкового и противовоздушного оружия.

обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно обеспечить поставками в Украину противотанкового и противовоздушного оружия. Оказать гуманитарную помощь - обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев.

- обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока военного положения на 30 дней с 26 марта.

Также важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.