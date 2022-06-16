Парламенты Румынии и Молдовы на первом в истории совместном заседании примут декларацию
Парламенты Молдовы и Румынии решили, что проведут свое первое в истории совместное заседание двух парламентов 18 июня
Об этом сообщило румынское издание Mediafax.
Заседание состоится в столице Молдовы Кишиневе. Румынский парламент будут представлять главы обеих палат - Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.
В конце заседания будет принята совместная декларация законодательных органов двух стран.
О планах провести совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии 6 июня сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросс.
"Мы организуем первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. Рад сообщить, что оно состоится в Кишиневе. Это четкий сигнал поддержки нынешней власти... Румыния всегда была на стороне Молдовы. Я уверен, что вместе мы сможем создавать историю наших стран", - подчеркнул спикер молдавского парламента.
- 15 апреля парламент Румынии принял решение о поддержке вступления Молдовы в ЕС. Кроме того, депутаты договорились создать консультативный орган под эгидой парламента Румынии, который поможет Молдове приближать национальное законодательство к европейским стандартам.
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