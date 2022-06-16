Об этом сообщило румынское издание Mediafax.

Заседание состоится в столице Молдовы Кишиневе. Румынский парламент будут представлять главы обеих палат - Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.

В конце заседания будет принята совместная декларация законодательных органов двух стран.

О планах провести совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии 6 июня сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросс.

"Мы организуем первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. Рад сообщить, что оно состоится в Кишиневе. Это четкий сигнал поддержки нынешней власти... Румыния всегда была на стороне Молдовы. Я уверен, что вместе мы сможем создавать историю наших стран", - подчеркнул спикер молдавского парламента.

15 апреля парламент Румынии принял решение о поддержке вступления Молдовы в ЕС. Кроме того, депутаты договорились создать консультативный орган под эгидой парламента Румынии, который поможет Молдове приближать национальное законодательство к европейским стандартам.

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