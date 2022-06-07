Парламенты Молдовы и Румынии впервые в своей истории проведут совместное заседание

Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу на пресс-конференции по итогам встречи с главой палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелом Чолаку, прибывшим с визитом в Кишинев, сообщает NewsMaker.

Гросс не уточнил дату запланированного заседания, но отметил, что оно состоится в ближайшее время.

"Мы организуем первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. Рад сообщить, что оно состоится в Кишиневе. Это четкий сигнал поддержки нынешней власти... Румыния всегда была на стороне Молдовы. Я уверен, что вместе мы сможем создавать историю наших стран", – подчеркнул спикер молдавского парламента.

Во время визита в Кишинев Ион-Марчел Чолаку также встретится с президентом Майей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей. Чолаку отметил, что намерен обсудить с ними ситуацию в регионе, безопасность на границах Молдовы и возможное решение проблемы очередей грузового транспорта на молдавско-румынской границе.

Отметим, что Молдова находится в сложной ситуации безопасности из-за значительной активности пророссийских сил в самопровозглашённом Приднестровье. Однако правительство еще не решило, обращаться ли в другие страны за военной помощью.

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