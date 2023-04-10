Об этом информирует Верховная Рада Украины .

"Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по проекту постановления о недоверии председателю Счетной палаты Валерию Пацкану, что влечет его увольнение", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что голосование состоится на ближайшем пленарном заседании парламента.

Нардеп, член парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Павел Фролов рассказал о фактах, характеризующих работу Пацкана в должности в течение 5 лет.

"Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила в переводе с дипломатического языка полный провал евроинтеграции Счетной палатой, которая так и не стала высшим органом государственного аудита. Бесстрастные еврочиновники констатируют низкое качество аудиторской работы, проведение инспекций, а не аудитов, минимальное рекомендаций Палаты, плохую коммуникацию работы Первыми и практически единственными нетехническими изменениями в действующий закон о Счетной палате, пролоббированные Председателем, были поправки о снятии верхнего предела оплаты труда для Председателя и членов Палаты, что позволило средства бюджета, предусмотренные для аппарата, направлять на выписку себе премий", - сказал политик.

После этого недоукомплектование кадров стало системным, парламентарий добавил, что у Палаты не было и нет ни одного полноценного руководителя аудиторского департамента, а в 2022 году все показатели ухудшились.

"В частности, несмотря на увеличение расходов госбюджета почти вдвое благодаря помощи международных партнеров объем проверенных Палатой средств уменьшился на 40%, количество проведенных аудитов, являющихся главной специализацией Палаты, упало еще больше - с 50 до 20, то есть в 2,5 раза. Стратегия развития Палаты за 4 года выполнена менее 15%", - рассказал Фролов.