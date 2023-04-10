Парламенту рекомендуют выразить недоверие главе Счетной палаты Валерию Пацкану
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту постановить недоверие главе Счетной палаты Валерию Пацкану
Об этом информирует Верховная Рада Украины .
"Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по проекту постановления о недоверии председателю Счетной палаты Валерию Пацкану, что влечет его увольнение", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что голосование состоится на ближайшем пленарном заседании парламента.
Нардеп, член парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Павел Фролов рассказал о фактах, характеризующих работу Пацкана в должности в течение 5 лет.
"Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила в переводе с дипломатического языка полный провал евроинтеграции Счетной палатой, которая так и не стала высшим органом государственного аудита. Бесстрастные еврочиновники констатируют низкое качество аудиторской работы, проведение инспекций, а не аудитов, минимальное рекомендаций Палаты, плохую коммуникацию работы Первыми и практически единственными нетехническими изменениями в действующий закон о Счетной палате, пролоббированные Председателем, были поправки о снятии верхнего предела оплаты труда для Председателя и членов Палаты, что позволило средства бюджета, предусмотренные для аппарата, направлять на выписку себе премий", - сказал политик.
После этого недоукомплектование кадров стало системным, парламентарий добавил, что у Палаты не было и нет ни одного полноценного руководителя аудиторского департамента, а в 2022 году все показатели ухудшились.
"В частности, несмотря на увеличение расходов госбюджета почти вдвое благодаря помощи международных партнеров объем проверенных Палатой средств уменьшился на 40%, количество проведенных аудитов, являющихся главной специализацией Палаты, упало еще больше - с 50 до 20, то есть в 2,5 раза. Стратегия развития Палаты за 4 года выполнена менее 15%", - рассказал Фролов.
- В октябре НАБУ и САП сообщили Пацкану о подозрении в неправомерном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом.
- 8 ноября 2022 года НАБУ сообщило, что завершило расследование дела Пацкана.
- 16 ноября председатель Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке, поддержанное парламентским комитетом.
- 1 декабря 2022 года Совет не смог уволить Пацкана с должности председателя Счетной палаты.
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