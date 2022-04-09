Парламентское большинство Швеции может выступить за присоединение к НАТО вслед за Финляндией

Об этом заявил лидер партии "Шведские демократы" Джимми Акессон, сообщает Reuters .



По его словам, если соседняя Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, он предложит своей партии изменить свою позицию в сторону членства Швеции.



"Тогда (если Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, – ред.) я хочу обратиться в совет партии с просьбой изменить наше мнение", – сказал лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции.



"То, что сейчас изменилось, так это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, абсолютно одинокая, заставили меня изменить мнение", - подчеркнул Акессон.



Изменение позиции партии "Шведские демократы" означает поворот к парламентскому большинству в пользу присоединения долго нейтральной Швеции к НАТО.



Вторжение России в Украину побудило обе скандинавские страны подумать о присоединении к НАТО, хотя Швеция колеблется дольше Финляндии, которая имеет 1300-километровую границу с Россией.



В прошлом месяце шведские демократы заявили, что после опроса, впервые показавшего, что большинство шведов выступают за вступление в НАТО, они пересматривают свою позицию.

7 апреля правительство Финляндии заявило, что в течение нескольких недель рассмотрит шаги по потенциальному вступлению в НАТО . СМИ сообщают, что Финляндия может подать заявку на вступление в альянс еще до конца апреля 2022 года.