Парламентское большинство Швеции может выступить за присоединение к НАТО вслед за Финляндией
Вторая по величине оппозиционная партия Швеция может изменить свою позицию в пользу членства в НАТО вслед за Финляндией, что означает поддержание присоединения к альянсу парламентским большинством
Об этом заявил лидер партии "Шведские демократы" Джимми Акессон, сообщает Reuters .
По его словам, если соседняя Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, он предложит своей партии изменить свою позицию в сторону членства Швеции.
"Тогда (если Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, – ред.) я хочу обратиться в совет партии с просьбой изменить наше мнение", – сказал лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции.
"То, что сейчас изменилось, так это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, абсолютно одинокая, заставили меня изменить мнение", - подчеркнул Акессон.
Изменение позиции партии "Шведские демократы" означает поворот к парламентскому большинству в пользу присоединения долго нейтральной Швеции к НАТО.
Вторжение России в Украину побудило обе скандинавские страны подумать о присоединении к НАТО, хотя Швеция колеблется дольше Финляндии, которая имеет 1300-километровую границу с Россией.
В прошлом месяце шведские демократы заявили, что после опроса, впервые показавшего, что большинство шведов выступают за вступление в НАТО, они пересматривают свою позицию.
- 7 апреля правительство Финляндии заявило, что в течение нескольких недель рассмотрит шаги по потенциальному вступлению в НАТО . СМИ сообщают, что Финляндия может подать заявку на вступление в альянс еще до конца апреля 2022 года.
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