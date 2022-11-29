Парламентская ВСК пришла к выводу, что после смерти нардепа Полякова следует провести дополнительное расследование
Обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова следует расследовать дополнительно
К такому выводу пришла Временная следственная комиссия, отчет которой опубликован на сайте Верховной Рады.
ВСК отметила, что в ходе досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не были установлены. В частности, до сих пор неизвестно, откуда взялось ядовитое вещество и как оно попало в организм Полякова.
По мнению членов комиссии, чиновники Киевской городской прокуратуры препятствовали работе ВСК и органов досудебного расследования.
Кроме того, в ВСК считают, что органы досудебного расследования и прокуратура не приняли меры по вероятно причастным к смерти нардепа людям и разрешили им выехать в Россию.
По этому делу необходимо провести дополнительное расследование, говорится в заключении комиссии. Окончательный отчет ВСК будет оглашен до 17 мая 2023 года.
- Нардеп Поляков умер в октябре 2021 года при достаточно загадочных обстоятельствах. В преддверии смерти Поляков употреблял спиртные напитки в киевском ресторане Noir со своим знакомым, а позже ему стало плохо в такси. При вскрытии в организме мужчины нашли ядовитое вещество.
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