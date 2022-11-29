К такому выводу пришла Временная следственная комиссия, отчет которой опубликован на сайте Верховной Рады.

ВСК отметила, что в ходе досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не были установлены. В частности, до сих пор неизвестно, откуда взялось ядовитое вещество и как оно попало в организм Полякова.

По мнению членов комиссии, чиновники Киевской городской прокуратуры препятствовали работе ВСК и органов досудебного расследования.

Кроме того, в ВСК считают, что органы досудебного расследования и прокуратура не приняли меры по вероятно причастным к смерти нардепа людям и разрешили им выехать в Россию.

По этому делу необходимо провести дополнительное расследование, говорится в заключении комиссии. Окончательный отчет ВСК будет оглашен до 17 мая 2023 года.

Нардеп Поляков умер в октябре 2021 года при достаточно загадочных обстоятельствах. В преддверии смерти Поляков употреблял спиртные напитки в киевском ресторане Noir со своим знакомым, а позже ему стало плохо в такси. При вскрытии в организме мужчины нашли ядовитое вещество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb