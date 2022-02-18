Парламентская ВСК должна расследовать, кто из политиков прикрывал коррупционные аферы в ГПЗКУ, – Ирина Фриз

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время комитетских слушаний "О результатах финансово-хозяйственной работы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины за 2021 год" призвала создать ВСК для расследований коррупционных афер ГПЗКУ. Об этом она сообщила в Facebook.

Фриз подчеркнула, что необходимо выяснить роль предыдущего руководства корпорации.



"Учитывая, что предыдущее руководство Корпорации в лице Власенко А.В нанесло государству ущерб в особо крупных размерах, а именно на десятки миллиардов гривен, выступила с предложением создать Временную следственную комиссию Верховной Рады. В рамках осуществления парламентского контроля мы обязаны получить ответы на вопрос о деятельности экс-эровничества ГПЗКУ, который привел к убыткам государства", - написала Фриз.

"Убытки, понесенные государством, и долги, которые оно должно оплатить по соглашениям, заключенным под государственные гарантии – это десятки миллиардов гривен. Эти средства будут вынуждены платить украинцы! Мы сейчас говорим об увеличении финансирования для армии, на что Правительство не может найти необходимы 50 млрд. Вместе с тем украинцы будут платить по государственным обязательствам Китая 1 млрд. долл., что составляет около 30 млрд грн", – отметила народная депутат.



"Все мы прекрасно знаем, что никогда "оборудки" в таких гигантских размерах не делаются без наличия надежной "политической крыши". Украинцы должны знать, кто персонально виноват в хищении в особо крупных размерах, кто к этому причастен и кто будет нести ответственность", - отметила Фриз.

Она рассказала, что происходит затягивание следственного производства по делу Власенко и его сообщника Терещенко, которым объявлено подозрение по ч.5 ст.191 УКУ.



"Ее начинала вести Национальная полиция, затем передали в СБУ, сейчас пытаются направить ее в ДБР, где, вероятно, надеются похоронить, параллельно используя части дела для политического давления и шантажа причастных", - написала Фриз.

"Безусловно, как оппозиция мы могли бы требовать ответственности власти, но мы предлагаем пойти по цивилизационному парламентскому пути. Предложение о создании ВСК поддержал председательствующий Артем Черноморов. Рассчитываю, что не будет никакого затягивания или блокирования создания парламентской ВСК для расследования обстоятельств дела по хищению средств корпорации" , – подытожила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность".