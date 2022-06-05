Парламентская делегация Республики Корея посетила Бучу и Ирпень, - Кулеба

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Обсудили направления сотрудничества и совместные проекты в рамках восстановления Киевщины после российского нашествия", – рассказал он.

Известно, что зарубежная делегация посетила места захоронения замученных мирных жителей в Буче и осмотрела разрушенные жилые кварталы в Ирпене.

Напомним, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины . Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии в совместном заявлении отметили, что у них серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.

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