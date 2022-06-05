Парламентская делегация Республики Корея посетила Бучу и Ирпень, - Кулеба
Бучу и Ирпень посетила парламентская делегация Республики Корея во главе с председателем правящей партии РК "Сила народа" Ли Джун Соком
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Обсудили направления сотрудничества и совместные проекты в рамках восстановления Киевщины после российского нашествия", – рассказал он.
Известно, что зарубежная делегация посетила места захоронения замученных мирных жителей в Буче и осмотрела разрушенные жилые кварталы в Ирпене.
- Напомним, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины . Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии в совместном заявлении отметили, что у них серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.
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