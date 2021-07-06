Парламентская Ассамблея ОБСЕ осудила российскую оккупацию Крыма и ОРДЛО, преступления россиян на захваченных территориях и блокировки Керченского пролива, - Потураев

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев.



"Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская Ассамблея ОБСЕ только что приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украиной, и строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях ", - написал Потураев.



Глава украинской делегации отметил, что резолюция также осуждает попытки России вопреки международному праву заблокировать Керченскую потоку и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и в ОРДЛО, милитаризацию оккупированного Крыма и незаконной русский паспортизацию украинский на оккупированных территориях.



"Приняв резолюцию Украине, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государства-оккупанта - немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", - добавил Потураев.



Представитель Украины в ПА ОБСЕ подчеркнул, что резолюцию поддержали, несмотря на шантаж со стороны РФ.



"Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину. Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же как и руководство Парламентской Ассамблеи, проявили стойкость и единство. Поэтому ПА ОБСЕ поддержала украинскую резолюцию, а также резолюцию США, которая осуждает рост ненависти и насилия в мире, и делает отдельный фокус на событиях и ситуациях в Беларуси, а также резолюцию Нидерландов, которая полностью направлена на осуждение преступлений режима самопровозглашенного президента Лукашенко против собственных граждан ", - рассказал Потураев.



Глава украинской делегации также отметил, что делегации РФ и Беларуси покинули зал заседаний ПА ОБСЕ, а новым президентом Парламентской Ассамблеи выбрали депутатку парламента Швеции Маргарету Цедерфельд, которая последовательно критикует агрессию РФ против Грузии и Украины и неоимперскую российскую политику на постсоветском пространстве.