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Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине

10 октября, 2023 вторник
06:35
Мир

Увеличение помощи Украине должно включать ускоренные поставки достаточного количества оружия, включая ракеты большой дальности и многоцелевые истребители

Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 9 октября, приняла резолюцию "Выполнение решений Вильнюсского саммита: ускорение адаптации НАТО и поддержка Украины" на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене. В ней она призвала правительства стран Альянса "стоять рядом с Украиной, пока не будет достигнута победа".

Около 240 парламентариев из 31 стран-членов НАТО и стран-партнеров приняли политические рекомендации для правительств Альянса, призывая их увеличить военную, разведывательную, финансовую, учебную и гуманитарную поддержку Украины. Он должен включать ускоренные поставки достаточного количества передового оружия, включая ракеты большой дальности и многоцелевые истребители, заявили в Ассамблее.

"Мы должны снова и снова подтверждать нашу твердую поддержку Украины, ее демократии, независимости и суверенитета; ее право на самооборону и самоопределение", – заявил польский законодатель Михал Щерба, избранный президентом ПА НАТО на ежегодной сессии Ассамблеи в Копенгагене.

Парламентская ассамблея НАТО заявила, что российский режим и его приспешники должны быть привлечены к ответственности за все преступления, совершенные во время войны против Украины, включая преступления против человечества и зарегистрированные акты геноцида, а также за ужасный и неоправданный ущерб, который он нанес.

Кроме того, в резолюции отметили, что союзники должны "расширить и поддерживать санкции против России, направленные на ограничение ее способности продолжать войну", а также работать с Украиной над реконструкцией и реформами.

Еще один важный месседж документа – лидеры Альянса также "должны принять смелые стратегические решения" по членству Украины в НАТО.

"Членство Украины в НАТО является лучшим способом сдерживания грядущей российской агрессии, – говорится в резолюции. – Евроатлантическая интеграция Украины будет способствовать коллективной обороне Альянса".

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана поддержал членство Украины и настаивал, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Заслуженное место Украины как независимого, суверенного государства – в евроатлантической семье и как полноправного члена нашего Альянса, – сказал он на пленарном заседании. – Мы должны поддержать бесстрашные украинские силы в их защите свободы, а также нашей свободы".

  • Парламентская ассамблея НАТО собралась на заседании в Копенгагене 9 октября. Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками встречи по видеосвязи из Киева. Он призвал свободные страны противостоять террору, от нападений ХАМАСа на Израиль до незаконной и жестокой войны России против Украины.
  • Датская премьер-министр Мэтте Фредериксен во время выступления отметила, что королевство пытается привлечь больше стран к предоставлению Украине западных самолетов F-16

 
Украина
Война с Россией
НАТО
помощь Украине
Вступление в НАТО
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