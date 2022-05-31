Об этом сообщает сайт ВР.

На весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая длилась 27-30 мая, была принята декларация с призывом к правительствам стран-членов Альянса предпринять конкретные шаги по продвижению Украины к членству в НАТО и усилению противодействия российской агрессии.

Среди пунктов, предусмотренных в принятой декларации, ПА НАТО требует поддержать Украину на пути к евроатлантической интеграции и нарастить поставки тяжелого вооружения, в частности систем ПВО, ПРО, противокорабельных систем и артиллерии, а также усилить обмен разведывательной информацией.

К тому же документ призывает масштабировать разрушительные санкции против России и постепенно отказаться от импорта угля, газа, нефти и урана из РФ. Поддержка Украины также касается и введения дополнительных санкций против российских олигархов, должностных лиц и их семей, а также против пропагандистов и государственных СМИ.

Кроме того, ПА НАТО настаивает на выслании из стран НАТО российских дипломатов, занимающихся враждебной деятельностью. В частности, это касается распространения ненависти, дезинформации и разжигания конфликтов.

Отдельно в документе акцентируется необходимость создания специального Международного трибунала для расследования, уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины.

Акт также предусматривает в обновленной Стратегической концепции НАТО четко определить ревизионизм и агрессивные действия России как непосредственную и главную угрозу евроатлантической безопасности и усилить Восточный фланг Североатлантического союза. Это касается и существенного укрепления военного потенциала НАТО, в частности ядерного, для сдерживания России.

"Наши позиции на дипломатическом фронте существенно укрепились, а стратегическая цель – вступление в ЕС и НАТО – стала ближе", - отметил ("СН").

По словам главы постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева, украинской делегации удалось достичь "самой жесткой декларации за все время существования Ассамблеи".

Отметим, что заседание парламентариев стран НАТОзапомнилось , в первую очередь, тем, что власть не впустила на него лидера украинской оппозиции Петра Порошенко абсолютно незаконно и под надуманными предлогами.

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