Самая жесткая декларация в истории Альянса. Парламентская ассамблея НАТО выступила в поддержку Украины и с осуждением агрессии России
Более 200 законодателей из примерно 30 стран НАТО единогласно одобрили декларацию "Standing with Ukraine", которой "строже осудили войну, начатую Россией"
Об этом сообщает сайт ВР.
На весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая длилась 27-30 мая, была принята декларация с призывом к правительствам стран-членов Альянса предпринять конкретные шаги по продвижению Украины к членству в НАТО и усилению противодействия российской агрессии.
Среди пунктов, предусмотренных в принятой декларации, ПА НАТО требует поддержать Украину на пути к евроатлантической интеграции и нарастить поставки тяжелого вооружения, в частности систем ПВО, ПРО, противокорабельных систем и артиллерии, а также усилить обмен разведывательной информацией.
К тому же документ призывает масштабировать разрушительные санкции против России и постепенно отказаться от импорта угля, газа, нефти и урана из РФ. Поддержка Украины также касается и введения дополнительных санкций против российских олигархов, должностных лиц и их семей, а также против пропагандистов и государственных СМИ.
Кроме того, ПА НАТО настаивает на выслании из стран НАТО российских дипломатов, занимающихся враждебной деятельностью. В частности, это касается распространения ненависти, дезинформации и разжигания конфликтов.
Отдельно в документе акцентируется необходимость создания специального Международного трибунала для расследования, уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины.
Акт также предусматривает в обновленной Стратегической концепции НАТО четко определить ревизионизм и агрессивные действия России как непосредственную и главную угрозу евроатлантической безопасности и усилить Восточный фланг Североатлантического союза. Это касается и существенного укрепления военного потенциала НАТО, в частности ядерного, для сдерживания России.
"Наши позиции на дипломатическом фронте существенно укрепились, а стратегическая цель – вступление в ЕС и НАТО – стала ближе", - отметил ("СН").
По словам главы постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева, украинской делегации удалось достичь "самой жесткой декларации за все время существования Ассамблеи".
- Отметим, что заседание парламентариев стран НАТОзапомнилось , в первую очередь, тем, что власть не впустила на него лидера украинской оппозиции Петра Порошенко абсолютно незаконно и под надуманными предлогами.
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