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Парламентарии сети "Объединенные для Украины" призвали НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности – заявление

23 февраля, 2023 четверг
22:31
Мир

Членство Украины в НАТО будет способствовать безопасности Альянса и послужит сильным сигналом того, что Украина не находится в интересах России.

Об этом заявили в заявлении глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), делегация которой посетила Украину накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ.

В состав делегации вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента. В совместном заявлении они осудили безосновательную и несправедливую агрессию России против Украины и незаконную оккупацию украинских регионов и подчеркнули, что никогда не признают незаконные попытки России аннексировать часть украинской территории, имевшие место с 2014 года.

"Мы полностью поддерживаем цели Украины восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Парламентарии убеждены, что победа Украины "критически важна для европейской и глобальной безопасности, а также для перспектив устойчивого мира на европейском континенте".

"Если Россия не будет уничтожена на поле боя в Украине в этом году, ее военная машина останется серьезной военной угрозой, которая может вырасти в более масштабный конфликт со всей Европой и укрепить усилия автократических государств нарушить глобальный международный порядок, основанный на правилах. Мы убеждены, что этого нужно предотвратить, в том числе посредством увеличения военной и оборонной поддержки для Украины, санкционного давления на Россию и ее глобальных союзников, включая Беларусь и Иран", – отмечается в заявлении.

Участники сети призвали всех партнеров предоставить Украине необходимые военные средства для победы и ускорить этот процесс, отметив, что поставка качественного и современного оружия "является единственным путем достижения победы Украины, уменьшения количества жертв и повреждений инфраструктуры Украины, а также создания основы для мира и стабильности в Европе».

Парламентарии осудили тактику террора мирных людей, применяемую Россией, обстреливая жилые районы и критическую гражданскую инфраструктуру. Они также подчеркнули необходимость создания специального трибунала за преступную агрессию, ведь все виновники должны получить наказание. Они призвали ускорить юридическую конфискацию замороженных резервов и активов России за границей для компенсации ущерба, причиненного Украине и украинским гражданам. А также выразили поддержку мирной формуле, предложенной Владимиром Зеленским.

Участники сети "Объединенные для Украины" отметили, что видят Украину частью европейской и евроатлантической семьи и поддерживают ее будущее членство в ЕС.

"Мы также ожидаем с большой надеждой на саммит НАТО в Вильнюсе и призываем страны-члены НАТО предоставить четкие и прочные гарантии безопасности для Украины. Мы уверены, что членство Украины в НАТО будет значительно способствовать безопасности Альянса и поможет российскому обществу окончательно избавиться от имперских мечтаний, которые Путин использует для укрепления своего режима. Это послужило бы сильным сигналом, что Украина не находится в интересах России, а Россия не имеет права вето на расширение НАТО. Украина значительно усилит Альянс и его европейский столб, поскольку украинская армия является сильнейшей и проверенной в бою в Европе. Гарантии будущего членства Украины в НАТО помогут обеспечить постоянный мир в Европе и будут играть важную роль в осуществлении демократических преобразований в России", - говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией поблагодарил за визит и назвал его "важным сигналом поддержки".

"Мы рады, что имеем таких замечательных партнеров, которые помогают нашей стране не потерять независимость и жизнь наших людей. Ведь люди – это наш самый приоритет", – отметил Зеленский.

Он отметил важность вооруженной, дипломатической, санкционной поддержки со стороны европейского сообщества, а также поблагодарил партнеров за принятые решения о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Что касается евроатлантических стремлений Украины, то Зеленский отметил, что решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и поддержку будущего членства нашей страны в Евросоюзе "мотивирует украинцев жить, а Вооруженные Силы Украины – отстаивать территориальную целостность государства на поле боя". И добавил, что в Украине существует очень большая поддержка членства в ЕС и НАТО.

Украина
война с Россией
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