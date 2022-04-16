Парламентарии Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
16 литовских парламентариев зарегистрировали поправку, которую предлагается сделать 9 мая в Литве не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине
Об этом сообщает Украинская правда.
Отмечается, что депутаты, зарегистрировавшие поправку, принадлежат как правящим партиям, так и оппозиционным. Среди авторов проекта – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.
"Сегодня мир переживает геноцид в Украине, совершенный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления, и военные преступления , совершаемые сегодня российскими военными", - говорят инициаторы таких изменений.
Такое же решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в Латвии запрещены массовые мероприятия.
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