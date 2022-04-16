Парламентарии Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине

Об этом сообщает Украинская правда.



Отмечается, что депутаты, зарегистрировавшие поправку, принадлежат как правящим партиям, так и оппозиционным. Среди авторов проекта – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.



"Сегодня мир переживает геноцид в Украине, совершенный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления, и военные преступления , совершаемые сегодня российскими военными", - говорят инициаторы таких изменений.



Такое же решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем ​​памяти жертв войны в Украине. В этот день в Латвии запрещены массовые мероприятия.

В Вильнюсе открыли салон мобильной связи "Слава Украине", в котором работают украинцы

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