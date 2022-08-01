Парламентарии Ирландии призвали президента высказать четкую позицию по поводу войны в Украине через письмо первой леди

Об этом пишет Sky News.

На прошлой неделе Сабина Гиггинс написала письмо Irish Times, чтобы раскритиковать предыдущую редакционную статью о войне. Она сказала, что бои будут продолжаться, пока мир не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского "согласиться на прекращение огня и переговоры".

Сенатор Малкольм Бирн сказал, что впоследствии письмо было опубликовано на официальном вебсайте президента Ирландии – этот шаг он назвал "ужасным".

"Госпожа Гиггинс имеет право на свое личное мнение и на его высказывание, хотя я считаю, что она абсолютно неправа, пытаясь увидеть эквивалентность в позициях Украины и России", - сказал Бирн.

По его словам, решение опубликовать письмо на сайте президента вызывает серьезные вопросы.

"Президент Ирландии сейчас должен четко выразить решительную поддержку народу Ирландии народу Украины и то, что мы считаем Россию ответственной за продолжающуюся войну и варварство", - сказал он.

После обвинений в сторону первой леди письмо удалили.

6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.

19 июля Ирландия впервые приостановила действие Соглашения Совета Европы об отмене виз для беженцев, чтобы помочь украинцам.

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