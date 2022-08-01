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Парламентарии Ирландии призвали президента высказать четкую позицию по поводу войны в Украине через письмо первой леди

1 августа, 2022 понедельник
00:02
Мир

Президента Ирландии призвали прояснить позицию по войне в Украине после того, как его жена написала противоречивое письмо одному из изданий

Об этом пишет Sky News.

На прошлой неделе Сабина Гиггинс написала письмо Irish Times, чтобы раскритиковать предыдущую редакционную статью о войне. Она сказала, что бои будут продолжаться, пока мир не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского "согласиться на прекращение огня и переговоры".

Сенатор Малкольм Бирн сказал, что впоследствии письмо было опубликовано на официальном вебсайте президента Ирландии – этот шаг он назвал "ужасным".

"Госпожа Гиггинс имеет право на свое личное мнение и на его высказывание, хотя я считаю, что она абсолютно неправа, пытаясь увидеть эквивалентность в позициях Украины и России", - сказал Бирн.

По его словам, решение опубликовать письмо на сайте президента вызывает серьезные вопросы.

"Президент Ирландии сейчас должен четко выразить решительную поддержку народу Ирландии народу Украины и то, что мы считаем Россию ответственной за продолжающуюся войну и варварство", - сказал он.

После обвинений в сторону первой леди письмо удалили.

  • 6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.
  • 19 июля Ирландия впервые приостановила действие Соглашения Совета Европы об отмене виз для беженцев, чтобы помочь украинцам.

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