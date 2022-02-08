Парламент Японии принял резолюцию о поддержке Украины
Нижняя палата парламента Японии поддержала резолюцию о солидарности с Украиной
Об этом пишет Kyodo News .
Резолюцию приняли на фоне эскалации между Западом и РФ, собравшей около 100 тыс. военных у украинской границы, а до этого в 2014 году оккупировала Крым.
В документе Палаты представителей Японии говорится, что государство "серьезно обеспокоено и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".
Парламентарии призывают заинтересованные страны дипломатическим путем восстановить стабильность вокруг Украины и отмечают неприемлемость насильственного изменения статус-кво.
Также нижняя палата японского парламента "упорно призывает правительство использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все, чтобы уменьшить напряженность в Украине и как можно быстрее установить мир".
В резолюции также говорится, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, в документе указано, что страна сотрудничает с международным сообществом, в том числе с другими странами-членами G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.
- Напомним, ранее Польский Сенат принял резолюцию о поддержке Украины.
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