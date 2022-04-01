Парламент в первом чтении поддержал установление уголовной ответственности за использование букв "Z" и "V" в качестве символов войны против Украины и признания России государством-террористом
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды военного вторжения в Украину. В частности, парламент поддержал установление уголовной ответственности за использование букв Z и V, которые во всем мире признаны символами войны современной нацистской россии против Украины. Закон определяет конкретные условия, при которых использование этих символов считается пропагандой
Кроме того, законопроект предлагает признать Россию государством-террористом.
Автор законопроекта народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал принятие закона:
"Россия уже 8 лет находится в состоянии войны с Украиной. Но если раньше она скрывала свое участие, то 24 февраля все изменилось, и мы имеем открытую и ничем не обусловленную войну против Украины. Война сопровождается многочисленными террористическими актами со стороны россии против гражданского населения". Сегодня очевидно, что официальной государственной политикой россии стали массовые убийства украинцев, убийства детей, ракетные и бомбовые удары по больницам, роддомам, детским садам и гражданским домам.Это обычная террористическая деятельность со стороны государства.Россия является государством-террористом, и это очевидно всему мира".
Также Княжицкий добавил, что символика войны против Украины, те самые буквы Z и V, уже сейчас запрещены во многих европейских странах, и первые уголовные дела уже расследуются, например, в Германии и странах Балтии.
Ожидается, что Верховная Рада окончательно примет законопроект в ближайшие пленарные дни.
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