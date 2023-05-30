Парламент уменьшил предельный возраст призывников с 27 до 25 лет
Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет
Об этом информирует народный депутат Ярослав Железняк .
ВРУ поддержала законопроект №9281 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Теперь пребывание граждан Украины на военном учете обязательно до 25-летнего возраста.
За соответствующее решение проголосовали 304 народных избранника.
"Подавляющее количество граждан получает отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении ими 18-летнего возраста. Большинство из них имеют отсрочку от призыва на срочную военную для получения образования. Их обучение, как правило, длится в течение 4-6 лет в зависимости от полученного уровня высшего образования (бакалавр, магистр), который заканчивается при достижении ими 22-24 летнего возраста", - говорится в пояснительной записке.
Читайте также: В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, где и от кого призывники могут получить повестку
Также сообщается, что призывные комиссии будут достаточно времени, от года до трех, на реализацию выполнения украинцами воинского долга и призыва их на срочную службу.
Раньше принимали на учет призывников в возрасте до 27 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 39.87Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное