Парламент уменьшил предельный возраст призывников с 27 до 25 лет

Об этом информирует народный депутат Ярослав Железняк .

ВРУ поддержала законопроект №9281 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Теперь пребывание граждан Украины на военном учете обязательно до 25-летнего возраста.

За соответствующее решение проголосовали 304 народных избранника.

"Подавляющее количество граждан получает отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении ими 18-летнего возраста. Большинство из них имеют отсрочку от призыва на срочную военную для получения образования. Их обучение, как правило, длится в течение 4-6 лет в зависимости от полученного уровня высшего образования (бакалавр, магистр), который заканчивается при достижении ими 22-24 летнего возраста", - говорится в пояснительной записке.

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Также сообщается, что призывные комиссии будут достаточно времени, от года до трех, на реализацию выполнения украинцами воинского долга и призыва их на срочную службу.

Раньше принимали на учет призывников в возрасте до 27 лет.