Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинцев

Об этом сообщило в соцсети Х посольство Украины в Великобритании.

"Мы благодарны парламенту и генконсулу Вельсу за признание Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом, совершенном против украинцев. Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и привлечении внимания к миллионам невинных жертв!" - говорится в сообщении.

В предложении для голосования были четыре пункта, в том числе поддержка Украины в противостоянии современной российской агрессии.

"Предложить, что Сенедд: считает Голодомор умышленным преступлением, совершенным и управляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины; расценивает Голодомор как акт геноцида; отмечает решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мира к жестокости Голодомора; продолжает поддерживать народ Украины, который противостоит незаконной войне Путина", - говорится на сайте валлийского парламента.