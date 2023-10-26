Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинцев
В среду, 25 октября, парламент Уэльса проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом сообщило в соцсети Х посольство Украины в Великобритании.
"Мы благодарны парламенту и генконсулу Вельсу за признание Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом, совершенном против украинцев. Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и привлечении внимания к миллионам невинных жертв!" - говорится в сообщении.
В предложении для голосования были четыре пункта, в том числе поддержка Украины в противостоянии современной российской агрессии.
"Предложить, что Сенедд: считает Голодомор умышленным преступлением, совершенным и управляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины; расценивает Голодомор как акт геноцида; отмечает решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мира к жестокости Голодомора; продолжает поддерживать народ Украины, который противостоит незаконной войне Путина", - говорится на сайте валлийского парламента.
- Ранее в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор геноцидом украинского народа.
- К странам и организациям, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, также относятся: Италия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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