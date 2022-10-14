Парламент Турции проголосовал за законопроект, касающийся распространения "дезинформации"
Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение на срок до трех лет за распространение "дезинформации"
Об этом сообщает Reuters .
Законопроект был предложен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Законодатели от правящей партии и ее союзников, вместе имеющие большинство, проголосовали за одобрение законопроекта, несмотря на то, что оппозиционные депутаты, европейские страны и активисты по защите прав СМИ призвали отменить его.
Наибольшее беспокойство относительно свободы выражения мнений вызвала статья 29 закона. В ней говорится, что те, кто распространяет ложную информацию в Интернете о безопасности Турции с целью "создания страха и нарушения общественного порядка", будут наказаны тюремным заключением на срок от одного до трех лет.
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