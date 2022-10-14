Об этом сообщает Reuters .

Законопроект был предложен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Законодатели от правящей партии и ее союзников, вместе имеющие большинство, проголосовали за одобрение законопроекта, несмотря на то, что оппозиционные депутаты, европейские страны и активисты по защите прав СМИ призвали отменить его.

Наибольшее беспокойство относительно свободы выражения мнений вызвала статья 29 закона. В ней говорится, что те, кто распространяет ложную информацию в Интернете о безопасности Турции с целью "создания страха и нарушения общественного порядка", будут наказаны тюремным заключением на срок от одного до трех лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине" на саммите в Казахстане, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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