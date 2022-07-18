Парламент согласовал увольнение министра соцполитики Марины Лазебной
Верховная Рада поддержала увольнение главы Министерства социальной политики Марины Лазебной
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной. За - 277 нардепов", - написал Гончаренко.
О том, что в парламент поступило заявление Марины Лазебной об отставке с поста министра социальной политики Украины, стало известно в пятницу, 15 июля.
Марина Лазебная возглавляла Министерство социальной политики с марта 2020 года. В конце августа 2019 года Кабмин назначил Лазебную главой Государственной социальной службы Украины. 2 октября этого же года пр.авительство ее уволило с этой должности.
3 марта 2020 года на заседании фракции "Слуга Народа" была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским на должность министра социальной политики. На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта 2020 года Лазебную назначили министром социальной политики.
Кандидатом на должность министра социальной политики является Оксана Жолнович. Сейчас она руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента. Рассмотреть ее назначение парламент планирует завтра, 19 июля.
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