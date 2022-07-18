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Парламент согласовал увольнение министра соцполитики Марины Лазебной

18 июля, 2022 понедельник
15:13
Общество

Верховная Рада поддержала увольнение главы Министерства социальной политики Марины Лазебной

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной. За - 277 нардепов", - написал Гончаренко.

О том, что в парламент поступило заявление Марины Лазебной об отставке с поста министра социальной политики Украины, стало известно в пятницу, 15 июля.

Марина Лазебная возглавляла Министерство социальной политики с марта 2020 года. В конце августа 2019 года Кабмин назначил Лазебную главой Государственной социальной службы Украины. 2 октября этого же года пр.авительство ее уволило с этой должности.

3 марта 2020 года на заседании фракции "Слуга Народа" была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским на должность министра социальной политики. На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта 2020 года Лазебную назначили министром социальной политики.

Кандидатом на должность министра социальной политики является Оксана Жолнович. Сейчас она руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента. Рассмотреть ее назначение парламент планирует завтра, 19 июля.

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