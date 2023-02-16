Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм
В четверг, 16 февраля, парламент признал Россию страной, поддерживающей терроризм, а ее режим – террористическим
Об этом сообщает Аktuality.sk .
Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Страна заявила, что не признает проведение и результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.
Парламент поддержал создание спецтрибунала для РФ и осудил гибридную войну, которую ведет Россия также на территории Словакии
"Национальный совет Словацкой Республики в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В постановлении осуждаются масштабные нападения России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру. Национальное собрание Словацкой Республики резолюцией признали нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм", - говорится в сообщении.
- 14 ноября стало известно, что Европарламент внес в повестку дня резолюцию о признании России террористическим государством, которая была предложена еще в середине октября.
- В понедельник, 21 ноября, парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
- ПАСЕ признала российский режим террористическим.
- Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.
- В среду, 23 ноября 2022 года, депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма.
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