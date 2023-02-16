Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм

Об этом сообщает Аktuality.sk .

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Страна заявила, что не признает проведение и результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Парламент поддержал создание спецтрибунала для РФ и осудил гибридную войну, которую ведет Россия также на территории Словакии

"Национальный совет Словацкой Республики в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В постановлении осуждаются масштабные нападения России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру. Национальное собрание Словацкой Республики резолюцией признали нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм", - говорится в сообщении.