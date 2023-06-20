Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Во вторник, 20 июня, парламент Словакии признал Голодомор актом геноцида украинского народа
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествования миллионов невинных жертв", - говорится в его записи в твиттере.
- Напомним, 15 июня правительство Хорватии выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.
- Также это сделала еще 31 страна и две международные организации: Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Европарламент и Балтийская ассамблея.
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