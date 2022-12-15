Об этом сообщает Dennik N.

Вотум недоверия, внесенный депутатами партий SaS и Hlas, поддержали 78 словацких депутатов при 76 необходимых, против проголосовали 20, еще двое воздержались. Депутаты от партии OĽaNO премьера вышли из зала во время голосования.

Результаты голосования были неизвестны до последнего момента, поскольку еще утром в четверг министр финансов Игорь Матович предложил уйти в отставку в случае, если партия SaS, выход из коалиции которой привел к правительственному кризису, отзовет вотум недоверия и поддержит госбюджет.

Отметим, что именно конфликты между Матовичем и лидером SaS Рихардом Суликом по экономическим вопросам привели к выходу SaS из коалиции. Сулик отклонил условия Матовича и заявил, что Гегер пообещал отправить его в отставку.

В канцелярии президента Словакии Зузаны Чапутовой подтвердили, что Матович действительно шел туда, чтобы подать заявление об отставке, но "в последний момент передумал и вырвал подписанный документ из рук руководителя канцелярии президента Метода Шпачека".

После объявления вотума недоверия словацкому правительству Чапутова должна отправить его в отставку, и до следующих выборов кабмин Эдуарда Гегера будет работать в статусе исполняющих обязанности.

По словам спикера словацкого парламента Бориса Коллара, следующие досрочные выборы в стране могут пройти в мае-июне 2023 года.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, подготовку могут начать в ближайшее время.

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