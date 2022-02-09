Парламент Словакии одобрил оборонное соглашение с США

Об этом сообщает Aktuality.



79 из 140 законодателей проголосовали за соглашение, известное как DCA (Defence Cooperation Agreement). Против выступили 60, один воздержался.



Соглашение, которое публично обсуждалось больше месяца, позволит американским военным использовать военные аэропорты Сляч и Кучина. Подписание соглашения не означает появление американских военных баз в Словакии, и любое присутствие иностранных армий на территории страны и в дальнейшем потребует одобрения парламента.



Отмечается, что другие европейские государства, в частности Венгрия и Польша, уже подписали подобное соглашение с США.



Обсуждение соглашения сопровождалось протестами оппозиции. Против соглашения выступал пророссийский генпрокурор Марош Жилинка, а перед зданием парламента протестовали сотни человек.



Напомним, во время внеочередного заседания по этому соглашению 8 февраля ультраправый депутат Андрей Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.



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