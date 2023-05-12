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Парламент Швейцарии рекомендует разрешить реэкспорт военной техники и оружия

12 мая, 2023 пятница
09:20
Мир

Парламентский комитет в Швейцарии рекомендовал смягчить экспортный контроль швейцарской военной техники, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, поскольку западные соседи призывают страну сделать больше для Украины в ее защите от РФ

Об этом сообщает агентство АР.

Как отмечается, принятие двух предложений Комиссией по политике безопасности Совета кантонов верхней палаты парламента было в основном процедурным шагом, но оно подчеркнуло экономическое и политическое давление на швейцарских законодателей.

Добавляется, что комиссия Совета кантонов учла давнюю политику военного нейтралитета Швейцарии и последствия экспортных ограничений для швейцарских оборонительных подрядчиков. Его сестринская комиссия в нижней палате парламента заняла схожую позицию в январе.

Президент Комиссии по политике безопасности Вернер Зальцманн заявил, что основным интересом комитета по смягчению экспортного контроля является обеспечение жизнеспособности швейцарской оборонной промышленности.

Также известно, что Комиссия одобрила два отдельных предложения, которые в случае одобрения позволят исполнительной власти снять некоторые ограничения на экспорт оружия и военного оборудования "в исключительных обстоятельствах" и если это необходимо для национальной безопасности.

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В другом предложении говорится, что закон об экспорте военной техники также может быть адаптирован, чтобы разрешить поставки в страны, "преданные нашим ценностям" и имеющие аналогичный экспортный контроль в Швейцарии, говорится в тексте, предоставленном комиссией.

"Применятся строгие критерии, чтобы швейцарская военная техника не использовалась в конфликтах. Однако реэкспорт военных материалов в страну, которая находится в состоянии войны, был бы возможен, если бы эта страна воспользовалась своим правом на самооборону в соответствии с международным правом", - сказал Зальцманн.

Ожидается, что в следующем месяце эта рекомендация будет передана более широкой части парламента, хотя, по словам Зальцманна, любые изменения вступят в силу не раньше марта 2024 года.

Как пишет агентство, война в Украине вынудила чиновников Швейцарии бороться с давней концепцией нейтралитета своей страны, которая закреплена в конституции и запрещает экспорт оружия в зоны активных боевых действий. Политика также запрещает таким странам как Германия, Испания и Финляндия, купившие швейцарское оружие, реэкспорт таких товаров в такие страны, как Украина.

Однако Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ после войны в Украине.

  • 10 марта правительство Швейцарии заявило , что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС. Правительство объяснило такое решение "ценностями нейтралитета".
  • Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 16 марта заявил, что украинские дипломаты будут работать с элитами Швейцарии для разблокирования реэкспорта оружия.
  • 23 марта во время встречи с министершей обороны Швейцарии Виолой Амхерд генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ее правительство пересмотреть позицию по запрету реэкспорта оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.
  • 4 мая сообщалось, что Швейцария, несмотря на нейтралитет, может присоединиться к военным проектам ЕС.
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