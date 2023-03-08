Парламент Швейцарии не поддержал реэкспорт боеприпасов для Украины
Одна из палат парламента Швейцарии – Национальный совет – отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов. Ранее аналогичное решение приняли в другой палате парламента – Совете кантонов
Об этом информация Swissinfo .
В совете голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта.
После Совета кантонов, верхней палатой парламента, Национальный совет также отклонил предложение об ослаблении запрета на реэкспорт боеприпасов.
Парламент поддержал одну из поправок – если Совет безопасности ООН своей резолюцией признает существование агрессивной войны и осудит страну-агрессора. Тогда Швейцария может помочь оружием обороняющейся стране. Но в контексте войны РФ против Украины это ничего не изменит, потому что Россия имеет право вето в Совбезе ООН.
Верхняя палата парламента приняла предложение только по одному пункту. Федеральный совет должен иметь возможность в виде исключения разрешать реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, при наличии резолюции Совета Безопасности ООН.
Однако второй пункт предложения верхняя палата отклонила. Для исключительного разрешения не должно быть достаточно, если Генассамблея ООН осудит войну большинством в две трети голосов.
Теперь Совет государств должен разобраться с принятым пунктом предложения.
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- В парламенте Швейцарии ведутся ожесточенные дебаты по вопросу целесообразности отмены запрета на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты.
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