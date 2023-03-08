Парламент Швейцарии не поддержал реэкспорт боеприпасов для Украины

Об этом информация Swissinfo .

В совете голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта.

После Совета кантонов, верхней палатой парламента, Национальный совет также отклонил предложение об ослаблении запрета на реэкспорт боеприпасов.

Парламент поддержал одну из поправок – если Совет безопасности ООН своей резолюцией признает существование агрессивной войны и осудит страну-агрессора. Тогда Швейцария может помочь оружием обороняющейся стране. Но в контексте войны РФ против Украины это ничего не изменит, потому что Россия имеет право вето в Совбезе ООН.

Верхняя палата парламента приняла предложение только по одному пункту. Федеральный совет должен иметь возможность в виде исключения разрешать реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, при наличии резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако второй пункт предложения верхняя палата отклонила. Для исключительного разрешения не должно быть достаточно, если Генассамблея ООН осудит войну большинством в две трети голосов.

Теперь Совет государств должен разобраться с принятым пунктом предложения.