Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО

Об этом пишет SVT .

Решение парламента об отказе от внеблокового статуса дает шведскому правительству "зеленый свет" на вступление в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.

Таким образом, Риксдаг одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений, которые вступят в силу в день принятия решения правительством. Среди прочего предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в НАТО за военной поддержкой.

Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории как в военное, так и в мирное время.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Карл Бильдт считает это решение историческим, ведь оно положит конец 200-летней внеблоковости Швеции.