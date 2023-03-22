Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО
22 марта парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО. За это проголосовали 269 депутатов, против – 37, еще 43 отсутствовали
Об этом пишет SVT .
Решение парламента об отказе от внеблокового статуса дает шведскому правительству "зеленый свет" на вступление в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.
Таким образом, Риксдаг одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений, которые вступят в силу в день принятия решения правительством. Среди прочего предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в НАТО за военной поддержкой.
Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории как в военное, так и в мирное время.
Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Карл Бильдт считает это решение историческим, ведь оно положит конец 200-летней внеблоковости Швеции.
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