Об этом сообщает Radio România со ссылкой на заявление депутата от руководящей Национальной либеральной партии Румынии Александра Мурара.

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы", - подчеркнул он.

Отмечается, что парламент Румынии принял документ, в котором решительно осуждает действия, направленные против украинского народа, которые привели к миллионным жертвам, и выражает солидарность с соседним народом.

Декларация была зачитана на пленарном заседании депутатом от группы национальных меньшинств Николае Мирославом Петрецким. Она признает Голодомор преступлением, "совершенным против украинского народа и человечества".

В то же время в документе выражается солидарность с пострадавшим в этой трагедии украинским народом отдается дань памяти миллионам жертв искусственного голода 1932-1933 годов.

Мурару подчеркнул, что Румыния историческим решением присоединяется к демократическим и достойным государствам всего мира, которые признают и торжественно берут на себя не только память жертв голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий". Советского Союза и его руководителей в целях физического уничтожения украинской нации".

23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

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