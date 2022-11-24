Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа
Румынские депутаты и сенаторы проголосовали на совместном заседании за Декларацию румынского парламента об осуждении Голодомора в 1932 – 1933 годах
Об этом сообщает Radio România со ссылкой на заявление депутата от руководящей Национальной либеральной партии Румынии Александра Мурара.
"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы", - подчеркнул он.
Отмечается, что парламент Румынии принял документ, в котором решительно осуждает действия, направленные против украинского народа, которые привели к миллионным жертвам, и выражает солидарность с соседним народом.
Декларация была зачитана на пленарном заседании депутатом от группы национальных меньшинств Николае Мирославом Петрецким. Она признает Голодомор преступлением, "совершенным против украинского народа и человечества".
В то же время в документе выражается солидарность с пострадавшим в этой трагедии украинским народом отдается дань памяти миллионам жертв искусственного голода 1932-1933 годов.
Мурару подчеркнул, что Румыния историческим решением присоединяется к демократическим и достойным государствам всего мира, которые признают и торжественно берут на себя не только память жертв голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий". Советского Союза и его руководителей в целях физического уничтожения украинской нации".
- 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
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