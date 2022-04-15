Парламент Румынии принял решение о поддержке вступления Молдовы в ЕС

Об этом заявили после заседания совместной комиссии парламентов обеих стран европейской интеграции, пишет Newsmaker.

"Мы приветствуем решение Молдовы подать заявку на вступление в ЕС, а также получение анкеты Еврокомиссии. Мы приветствуем быстрое прохождение процедур, необходимых для евроинтеграции, и готовы предоставить всю возможную поддержку правительству Молдовы. Мы приветствуем реформы и развитие демократических процессов в Молдове и призываем как можно быстрее признать европейские перспективы страны на основе достигнутого прогресса", - говорится в тексте документа.

Кроме того, депутаты договорились создать консультативный орган под эгидой парламента Румынии, который поможет Молдове приближать национальное законодательство к европейским стандартам.

Участники заседания также осудили агрессивную войну РФ и выразили солидарность с Украиной.

Отметим, что Молдова и Грузия получили от ЕС анкету по статусу кандидата только на этой неделе. Украина прорабатывает ее уже с 9 апреля и по состоянию на сегодня, 15 апреля, завершает работу над первой частью опросника по членству в ЕС

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