Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент принял за основу и в целом законопроект №9238 . За такое решение проголосовали 279 депутатов.

"Существует критическая потребность в автомобилях, которые способны преодолевать бездорожье, а также обладают высокой проходимостью и хорошей маневровостью. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но, учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим военным ВСУ и другим военным формированиям разрешили регистрировать авто с рулем справа для выполнения своих служебных обязанностей на период действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.