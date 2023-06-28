Парламент разрешил военным использовать автомобили с правосторонним рулем
Парламент в среду, 28 июня, поддержал законопроект №9238, который во время военного положения позволяет военнослужащим использовать транспортные средства с правым расположением руля
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Парламент принял за основу и в целом законопроект №9238 . За такое решение проголосовали 279 депутатов.
"Существует критическая потребность в автомобилях, которые способны преодолевать бездорожье, а также обладают высокой проходимостью и хорошей маневровостью. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но, учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В связи с этим военным ВСУ и другим военным формированиям разрешили регистрировать авто с рулем справа для выполнения своих служебных обязанностей на период действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.
- 28 июня Верховная Рада Украины также проголосовала за законопроекты об отпусках и доплатах для военнослужащих срочной службы - 6 тыс. грн и курсантов - 2350 грн.
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