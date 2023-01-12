Об этом сообщила народная депутат Галина Васильченко в facebook.

Она отметила, что этот закон уравнивает их в правах с иностранцами, воюющими в составе ВСУ.

В пояснительной записке к закону говорится, что с начала российско-украинской войны многие иностранцы изъявили желание служить в Вооруженных силах Украины, поэтому в течение 2016-2021 годов были внесены изменения в Закон об иммиграции, закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и закон "О воинской обязанности и военной службе",

Благодаря этому иностранные добровольцы могли подписывать контракты в ВСУ и Нацгвардии, однако при внесении этих изменений были отмечены только те подразделения, которые подчиняются ВСУ. Образовавшиеся при Нацгвардии подразделения учтены не были.

В записке отмечается, что одним из таких подразделений является полк "Азов", в котором служат многие иностранцы.

Из-за того, что подобные формирования не были включены в основной закон, служащие в них иностранные граждане не могли находиться легально на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятый сегодня законопроект "необходим для обеспечения правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во всех без исключения, созданных в соответствии с законами Украины, военных формированиях".

В четверг, 12 января, Верховная Рада приняла закон №7322, признающий участниками боевых действий добровольцев, оборонявших Украину с 24 февраля, однако не были оформлены официально в ВСУ или другие Сила обороны.

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