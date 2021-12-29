"Парламент работает в целом эффективно": советник Ермака Подоляк прокомментировал возможность досрочных выборов

Об этом пишет РБК-Украина.



"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу, не без проблем, но в целом эффективно", - отметил Михаил Подоляк.



Он назвал разговоры о досрочных парламентских выборах "чисто политтехнологическим приемом".



Издание отмечает, что команда президента выступает за то, чтобы парламент доработал до окончания его каденции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb