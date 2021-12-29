"Парламент работает в целом эффективно": советник Ермака Подоляк прокомментировал возможность досрочных выборов
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для актуализации разговоров о досрочных парламентских выборах необходимы юридические основания и существенные политические кризисы, которых в стране сейчас нет
Об этом пишет РБК-Украина.
"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу, не без проблем, но в целом эффективно", - отметил Михаил Подоляк.
Он назвал разговоры о досрочных парламентских выборах "чисто политтехнологическим приемом".
Издание отмечает, что команда президента выступает за то, чтобы парламент доработал до окончания его каденции.
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