Парламент проголосовал за досрочное прекращение полномочий нардепов Рабиновича и Васильковского
3 ноября Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, которых ранее лишили украинского гражданства
Об этом информирует народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк .
"Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З." – написал Железняк.
Поддержали это решение 292 и 304 депутата соответственно.
Известно, что 18 июля этого года указом президента №502/2022 Вадим Рабинович и Игорь Васильковский лишены украинского гражданства.
Нардеп сообщает, что в Верховной Раде осталось 417 народных избранников.
- 1 марта 2021 года нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображена Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычное мероприятие, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток. В тот же день Служба безопасности отреагировала на это сообщение.
- Напомним, еще в середине октября этого года народный депутат Ярослав Юрчишин обратился к руководству парламента с просьбой лишить мандатов двух нардепов.
- 28 октября в Раде предложили лишить мандатов двух народных депутатов в связи с прекращением гражданства Украины.
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