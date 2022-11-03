Об этом информирует народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк .

"Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З." – написал Железняк.

Поддержали это решение 292 и 304 депутата соответственно.

Известно, что 18 июля этого года указом президента №502/2022 Вадим Рабинович и Игорь Васильковский лишены украинского гражданства.

Нардеп сообщает, что в Верховной Раде осталось 417 народных избранников.

1 марта 2021 года нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображена Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычное мероприятие, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток. В тот же день Служба безопасности отреагировала на это сообщение.

Напомним, еще в середине октября этого года народный депутат Ярослав Юрчишин обратился к руководству парламента с просьбой лишить мандатов двух нардепов.

28 октября в Раде предложили лишить мандатов двух народных депутатов в связи с прекращением гражданства Украины.

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