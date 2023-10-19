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Парламент принял проект бюджета-2024 в первом чтении

19 октября, 2023 четверг
13:13
Экономика

В четверг, 19 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2023 год – "за" проголосовало 285 депутатов

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк .

"Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета", – пишет он.

Железняк отметил, что далее Кабмин должен проработать документ с учетом выводов и предложений, и до 20 ноября состоится окончательное голосование за проект бюджета.

Основные показатели бюджета в первом чтении:

  • Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн;
  • Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн;
  • Предельный объем дефицита – на сумму 1.593,6 млрд грн.

Железняк также сообщил, что на 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400.

"Соответствующая правка Железняка-Хлапука принята и подтверждена в зале", – пишет нардеп.

  • В этом году правительство заложило в проект госбюджета на 2024 год 40 млрд грн на программы поддержки экономического обновления и программы помощи украинскому бизнесу.
Общество
Верховная Рада
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2023, четверг
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