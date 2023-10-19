Парламент принял проект бюджета-2024 в первом чтении

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк .

"Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета", – пишет он.

Железняк отметил, что далее Кабмин должен проработать документ с учетом выводов и предложений, и до 20 ноября состоится окончательное голосование за проект бюджета.

Основные показатели бюджета в первом чтении:

Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн;

Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн;

Предельный объем дефицита – на сумму 1.593,6 млрд грн.

Железняк также сообщил, что на 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400.

"Соответствующая правка Железняка-Хлапука принята и подтверждена в зале", – пишет нардеп.