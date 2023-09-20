Парламент принял изменения в бюджет-2023 в первом чтении

Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.

"Рада приняла только в первом чтении Бюджета поддержал (№10038) об изменениях в Бюджет 2023 и выделении дополнительных +328,5 млрд грн расходов в этом году", - написал народный избранник.

Такое решение поддержало 302 депутата.

Фото: Ярослав Железняк

Законопроект правительства предусматривает увеличение бюджетных расходов на 317 млрд грн в текущем году, из них почти 303 млрд грн пойдут на оборонные нужды.

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Также планируется увеличить расходы на помощь переселенцам (16,5 млрд грн), быстрое восстановление (5,97 млрд грн), МИД (1,2 млрд грн) и издание учебников для 5 и 6 класса (552,8 млн грн).

В то же время, другие расходы будут сокращены на 11,4 млрд грн, преимущественно путем уменьшения расходов на обслуживание государственного долга.

Рассмотрение закона в целом состоится в октябре.