Парламент превращается в очередную игрушку Зеленского, - Федина

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Этому парламенту не хватает элементарной правды. И парламенту нужна тотальная инъекция правды, которая должна была вылечить от страха. Поскольку "слуги народа" боятся Зеленского, боятся иметь собственное мнение и говорить правду. В моем случае самозащитой и моей основой является правда ". - рассказала Федина



Федина уверена, что нынешний парламент не является самодостаточным законодательным органом.



"Мы все уже понимаем, что парламент превращается в очередную игрушку Зеленского, а не является самодостаточным законодательным органом. В последние месяцы благодаря работе Дмитрия Разумкова парламент еще оставался более или менее самостоятельным органом. Зеленскому не нравится, как нравится каждом узурпатору. Но хотелось бы напомнить президенту, что как не ставь своих "слуг" на те или иные должности мы живем в парламентско-президентской республике. И именно парламент имеет фундаментальную роль в том, как будет развиваться государство Украина ". - добавила Федина.



Федина также добавила, что есть негативные прогнозы относительно будущего парламентаризма в Украине. По ее мнению, все кто будет иметь другое мнение, чем Зеленский, будут лишены права голоса, право на возражение и обсуждение.

Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова

8 октября народные депутаты избрали новым главой парламента Руслана Стефанчук