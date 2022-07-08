Парламент прекратил полномочия нардепа Новинского
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Вадима Новинского. Верховная Рада приняла такое решение на заседании 8 июля
Об этом сообщили депутаты Верховной Рады Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
"Парламент прекратил полномочия народного депутата Украины Новинского В.В.
ЗА – 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - написал Железняк.
Ранее сам внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий. Он сказал, что хочет сосредоточиться на решении гуманитарных вопросов, восстановлении разрушенных храмов и – впоследствии – на участии в послевоенном развитии Украины.
- 27 февраля 2014 года депутат от Севастополя, бизнесмен Вадим Новинский выступил за целостность страны и призвал к мирному решению всех вопросов в Крыму.
- В феврале 2015 года депутат от "Народного Фронта" Татьяна Чорновол сообщила, что экс-регионал Новинский до сих пор не сдал российский паспорт.
- Нардеп от "Оппозиционного блока" и бизнес-партнер Рината Ахметова за 2014 год заработал 209,19 млн грн.
- В октябре 2016 года Вадим Новинский задекларировал сотни гектаров земли и объектов недвижимости в России, антиквариат и 79 компаний, в том числе за рубежом, где он является конечным владельцем.
- В июле 2017 года Михаил Добкин заявил, что нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.
- В октябре того же года Новинский заявил о создании "внутренней оппозиции" в партии "Оппозиционный блок".
- В июле 2018 года главный финансовый донор УПЦ МП и один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попал в базу "Миротворец".
- В мае 2021 миллиардер и депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский принял участие в Пасхальной службе в Киево-Печерские Лавре в качестве диакона.
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