Парламент прекратил полномочия нардепа Новинского

Об этом сообщили депутаты Верховной Рады Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Украины Новинского В.В.

ЗА – 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - написал Железняк.

Ранее сам внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий. Он сказал, что хочет сосредоточиться на решении гуманитарных вопросов, восстановлении разрушенных храмов и – впоследствии – на участии в послевоенном развитии Украины.

27 февраля 2014 года депутат от Севастополя, бизнесмен Вадим Новинский выступил за целостность страны и призвал к мирному решению всех вопросов в Крыму.

В феврале 2015 года депутат от "Народного Фронта" Татьяна Чорновол сообщила, что экс-регионал Новинский до сих пор не сдал российский паспорт.

Нардеп от "Оппозиционного блока" и бизнес-партнер Рината Ахметова за 2014 год заработал 209,19 млн грн.

В октябре 2016 года Вадим Новинский задекларировал сотни гектаров земли и объектов недвижимости в России, антиквариат и 79 компаний, в том числе за рубежом, где он является конечным владельцем.

В июле 2017 года Михаил Добкин заявил, что нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.

В октябре того же года Новинский заявил о создании "внутренней оппозиции" в партии "Оппозиционный блок".

В июле 2018 года главный финансовый донор УПЦ МП и один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попал в базу "Миротворец".

В мае 2021 миллиардер и депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский принял участие в Пасхальной службе в Киево-Печерские Лавре в качестве диакона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb