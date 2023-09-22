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Парламент поставил точку относительно прибыли предприятий оборонно-промышленного комплекса - Яровая

22 сентября, 2023 пятница
18:11
Общество

Принятое парламентом постановление №10071 обязало Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли

Таким образом, на законодательном уровне вопросы прибыли и убытков для всех поставщиков Минобороны окончательно урегулированы, сообщила инициатор постановления, волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"Наконец-то здравый смысл победил! Четыре месяца я потратила на урегулирование вопроса по выводам Государственной аудиторской службы, которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны расценила "убытками государства" – написала Яровая в колонке для Украинской Правды.

Она отметила, что была вынуждена обратиться в парламент, в частности, к Давиду Арахамии (глава  фракции "Слуга народа"). И поблагодарила его, что до момента голосования не прошло и двух суток. Постановление было принято конституционным большинством - за проголосовали 306 народных депутатов.

"Знаете, чем мы отличаемся от демократических обществ? Мы или любим, или не любим политиков. Любить надо детей, страну, друзей, родню. К политикам нужно относиться как к наемному менеджменту по управлению страной. И оценивать их работу", - подчеркнула Яровая.

Напомним, что накануне Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" из-за выводов Государственной аудиторской службы обратилось с официальными письмами к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину и генеральному письму директора АО "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.

В предприятии отмечали, что выводы Госаудитслужбы вызвали недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. И подчеркнули, что в искусственном возникновении таких угроз заинтересована страна-агрессор Россия.

Предыстория

Госаудитслужба требовала от оборонных предприятий вернуть государству 2,5 млрд грн, утверждая, что в калькуляции поставщиков Минобороны должна отсутствовать прибыль как таковая. Конфликт длился несколько месяцев. Производители, профильные ассоциации и общественность жаловались, что украинские оборонные предприятия просто разоряются и в итоге производство оружия и техники будет уничтожено как отрасль, а производства остановлены.

Министерство обороны подало иск в суд, чтобы оспорить выводы ГАСУ. Однако даже официальные разъяснения Минэкономики, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и законная прибыль, ситуации не улучшили.

15 сентября генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил о возможной атаке ДБР на военно-промышленный комплекс Украины посредством вывода Госаудитслужбы о возврате прибыли от заказов

19 сентября Государственное конструкторское бюро "Луч" обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы

Членкиня Антикоррупционного совета МОУ и заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая назвала решение Госаудитслужбы о возврате прибыли от заказов попыткой уничтожить отечественный ВПК.

20 сентября стало известно, что главу Государственной аудиторской службы Украины Аллу Басалаеву внесли в базу "Миротворец" за "осознанные действия, направленные на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения, покушение на гарантированные Конституцией Украины права производителей и предпринимателей Украины" получать прибыль и превышение служебных полномочий.

21 сентября Верховная Рада отменила выводы ГАСУ по поводу требований от оборонных предприятий вернуть прибыль.

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