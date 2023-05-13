Парламент Португалия легализовала эвтаназию: слово за президентом
Парламент Португалии сегодня одобрил законопроект, легализующий эвтаназию для людей, страдающих неизлечимыми болезнями
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что этот вопрос разделил глубоко католическое португальское общество и встретил решительное противодействие со стороны президента страны Марсело Ребелу де Соуза, верного посетителя церкви.
Согласно положениям законопроекта, людям старше 18 лет будет позволено просить помочь умереть, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.
Это касается только тех, кто страдает от "длительной" и "нестерпимой" боли, за исключением случаев, когда лицо будет признано психически недееспособным для принятия такого решения.
Закон будет применяться только к гражданам и законным резидентам страны и не будет распространяться на иностранцев, приезжающих в страну с целью покончить с собой.
Как сообщалось, в Австрии 1 января вступил в силу закон о пассивной добровольной эвтаназии или ассистированном самоубийстве.
Законопроект об эвтаназии одобрялся парламентом четырежды за последние три года, но каждый раз возвращался на рассмотрение конституции из-за сопротивления президента.
У президента есть неделя, чтобы обнародовать новый закон. По словам португальских СМИ, он может вступить в силу до осени.
Эвтаназия и вспомогательное самоубийство разрешены только в нескольких странах, включая страны Бенилюкса и соседнюю Португалию Испанию.
- Напомним, 15 апреля стало известно, что в Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное