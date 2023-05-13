Парламент Португалия легализовала эвтаназию: слово за президентом

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что этот вопрос разделил глубоко католическое португальское общество и встретил решительное противодействие со стороны президента страны Марсело Ребелу де Соуза, верного посетителя церкви.

Согласно положениям законопроекта, людям старше 18 лет будет позволено просить помочь умереть, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.

Это касается только тех, кто страдает от "длительной" и "нестерпимой" боли, за исключением случаев, когда лицо будет признано психически недееспособным для принятия такого решения.

Закон будет применяться только к гражданам и законным резидентам страны и не будет распространяться на иностранцев, приезжающих в страну с целью покончить с собой.

Как сообщалось, в Австрии 1 января вступил в силу закон о пассивной добровольной эвтаназии или ассистированном самоубийстве.

Законопроект об эвтаназии одобрялся парламентом четырежды за последние три года, но каждый раз возвращался на рассмотрение конституции из-за сопротивления президента.

У президента есть неделя, чтобы обнародовать новый закон. По словам португальских СМИ, он может вступить в силу до осени.

Эвтаназия и вспомогательное самоубийство разрешены только в нескольких странах, включая страны Бенилюкса и соседнюю Португалию Испанию.