Парламент поддержал отпуска и доплаты для срочников и курсантов

Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко .

Рада поддержала второе чтение и в целом проект закона №9342 . 311 народных избранников поддержали такое решение.

Срочникам предоставили отпуск сроком 30 дней и ежемесячную доплату 6 тыс. гривен.

Курсанты получают 10 дней зимнего отпуска и 20 дней летнего. Ежемесячная доплата нынешней премии составляет 2350 гривен.

Фото: Алексей Гончаренко

Также инструкторам в воинских частях должны выплачивать от 15 000 до 30 000 гривен.

"О доплатах, конечно, хотелось больше, но это то, на что согласилось большинство в ВР", - написал Гончаренко.

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Военным, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение, в течение первых двух месяцев будут платить по последней занимаемой должности, с третьего месяца – 20 100 грн в месяц в порядке, установленном Кабинетом министров. Также предполагается ежемесячное вознаграждение в размере 100 тыс. грн для тяжело раненых на лечении, пленных и пропавших без вести.

Во время военного положения военным гарантируется отпуск продолжительностью 30 дней, а также дополнительно 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.