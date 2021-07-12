Парламент планирует повысить налоги и ввести экологические нормы, это негативно повлияет на экономику, - нардеп Магера

Об этом заявил Сергей Магера, внефракционный народный депутат в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"То, что действительно меня сегодня волнует, - два законопроекта, которые на этой неделе планируется вынести в зал Верховной Рады. Это № 5600 об изменениях в Налоговый кодекс, то есть о повышении налогов. И не просто повышении, но и уничтожении децентрализации, поскольку у местных органов власти забирают то, что они планировали и рассчитывали ", - сказал Магера.

По его словам, предусмотренные законопроектом изменения принесут "колоссальный минус для экономики страны".

Магера отметил, что на этой неделе в третий раз будет выноситься в зал законопроект №4167 о введении в Украине экологических норм. Он подчеркнул, что документ заставит украинские предприятия, коксохимы, закупать немецкие технологии вместе с их оборудованием.

"Эти два законопроекта очень негативные", - резюмировал нардеп.

Верховная Рада на текущей неделе планирует два внеочередных заседания для рассмотрения законопроектов по экологии и цифровизации, сообщала ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.