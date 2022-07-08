Парламент отсрочил переход на учет природного газа в энергетических единицах

Верховная Рада проголосовала за Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (по сроку вступления в силу)".

Согласно документу, переход на учет газа в энергетических единицах перенесен с 1 мая 2022 года на 1 мая, следующего за датой прекращения или отмены военного положения.

До введения военного положения отопительный сезон 2021-2022 годов должен быть последним, когда украинские потребители платили за газ по метрическим показателям. 2 ноября 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, регламентирующий переход на европейскую систему учета потребления газа.

8 июля Рада разрешила народным депутатам принимать ценные подарки.

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