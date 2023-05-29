Об этом информирует прессслужба ВРУ .

Проект закона № 9276 вносит изменения в заключительные и переходные положения Таможенного кодекса об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров для нужд производства и ремонта беспилотных систем.

"Законопроект предусматривает освобождение на время военного положения от уплаты ввозной пошлины за составляющие (материалы, узлы, агрегаты оборудования и компоненты) БПЛА, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА", - говорится в сообщении.

Предприятие, импортирующее составляющие, должно отчитываться об их использовании. Если товары используются не по назначению, предприятие должно уплатить таможенные платежи, от которых были освобождены, и пеню.

Также проект №9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину компонентов для беспилотных систем. Эта норма будет действовать до конца военного положения.