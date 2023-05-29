Парламент освободил от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для БПЛА
29 мая Верховная Рада Украины приняла законопроекты, освобождающие от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для производства и ремонта беспилотников
Об этом информирует прессслужба ВРУ .
Проект закона № 9276 вносит изменения в заключительные и переходные положения Таможенного кодекса об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров для нужд производства и ремонта беспилотных систем.
"Законопроект предусматривает освобождение на время военного положения от уплаты ввозной пошлины за составляющие (материалы, узлы, агрегаты оборудования и компоненты) БПЛА, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА", - говорится в сообщении.
Предприятие, импортирующее составляющие, должно отчитываться об их использовании. Если товары используются не по назначению, предприятие должно уплатить таможенные платежи, от которых были освобождены, и пеню.
Также проект №9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину компонентов для беспилотных систем. Эта норма будет действовать до конца военного положения.
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